واكتشف علماء الفلك عن طريق تليسكوب "NEOWISE"، الذي يقوم بمهمة تتبع الأجرام السماوية، جرما جديدا يقترب نحو الأرض، ظنه خبراء الفلك للوهلة الأولى بأنه أحد الكويكبات التي تقع بين المريخ والمشتري.
YouTube ScreenShoot
لكن التدقيق بالصور الملتقطة أكد أن هذا الجرم ما هو إلا مذنب " نيو وايز" جديد يقوم بزيارة سريعة نحو الأرض، قادما بسرعة فائقة من "سحابة أوورت" من على أطراف المجموعة الشمسية والتي تعتبر "أم المذنبات".
وصدم علماء الفلك من سطوع المذنب المفاجئ والذي حدث في مدة زمنية قصيرة جدا، بأقل من أسبوعين ليصبح مرئيا بالعين المجردة، مغطيا بإشعاعه القوي، والذي ظهر على شكل "سهم متجه نحو الشمس"، على مذنب "أطلس" الذي يراقبه الفلكيون منذ أسابيع، بحسب "الجزيرة".
ولمشاهده هذا السهم الساطع "المذنب"، عليك الخروج فجرا والنظر باتجاه الشرق، لترى بشكل واضح "سهما ساطعا" يتجه نحو الشمس، في ظاهرة فلكية ساحرة.
وبحسب خبراء الفلك، لن يشكل المذنب أي تهديد بالنسبة للأرض، حيث ستكون أقرب مسافة يبلغها من الأرض نحو 27 مليون كلومتر، حتى أنه لن يترك أي آثار خلفه كالشهب التي تخلفها المذنبات عند دخول الأرض في مساراتها.
كانت هذه تفاصيل خبر سهم ساطع باتجاه الشمس... ظاهرة فلكية ترصد بالعين المجردة في المنطقة العربية... صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.