"الري المصرية": تصريحات آبي أحمد عن ملء سد النهضة تخالف كل التعهدات

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" على فضائية "الحياة"، مساء الثلاثاء، قال فيها: "مصر حاليا في فترة من المفاوضات التي بدأت منذ 4 أيام برعاية أفريقية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، بناء على دعوة وجهت من رئيس دولة جنوب أفريقيا باعتباره رئيس الاتحاد الأفريقي".

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وتابع: "كما هو معروف، فإن مصر تتخذ كل الطرق لتقريب وجهات النظر والحلول السلمية"، مشيرا إلى أنه "لم يتم الانتهاء بشكل نهائي من بناء سد النهضة".

وقال المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية المصرية: "لا مبرر للجانب الإثيوبي بأي شكل من الأشكال في قضية ملء سد النهضة"، مضيفا: "مصر قضت أكثر من 40 ساعة في جلسات التفاوض مع الجانب الإثيوبي، طبقا لمخرجات القمة المصغرة يوم 26 يونيو/ حزيران بوجود رؤساء الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان".

وفي تصريحات سابقة لموقع "إرم نيوز" الإماراتي، قال السباعي: "لا توجد أي معلومات حول عملية ملء "سد النهضة" سرا، بالرغم من سير المفاوضات بين الدول الثلاث (إثيوبيا، والسودان، ومصر) حاليا".

وتابع: "من تحدث عن بدء مل سد النهضة خلال الفترة الحالية، يسأل عن ذلك، وعما يثبت صحة كلامه من عدمه"، مضيفا: "المفاوضات مستمرة بين مصر والسودان وإثيوبيا، لكن لا يوجد جديد حتى الوقت الراهن، معربا عن أمله في أن تخرج الاجتماعات بشيء".

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وكان القيادي في قوى "الحرية والتغيير" في السودان محمد وداعة، صرح أن الحكومة الإثيوبية بدأت في ملء سد النهضة سرا، الأمر الذي تسبب في نقص حصة المياه في السودان، مشيرا أن "جميع الأدلة تؤكد ذلك وأن السودان اشتكى من قلة المياه التي ترد إليه في يوليو/ تموز الحالي"، مؤكدا أن "هذه الخطوة أدت إلى تفاقم أزمة الكهرباء"، حسب صحيفة "الراكوبة".

فيما استند أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية في جامعة القاهرة، الدكتور عباس شراقي، أمس الاثنين، إلى "صورة بالأقمار الصناعية، تكشف حقيقة عملية ملء سد النهضة الإثيوبي".

وقال شراقي، في تصريحات مع صحيفة "الشروق" المصرية، إن "عملية ملء سد النهضة لم تبدأ بعد"، مستندا إلى صورة الأقمار الصناعية، التي تشير إلى استمرار تدفق المياه في المجرى الطبيعي للنيل الأزرق نحو السودان ومصر عبر 4 بوابات في جسم سد النهضة"، مشيرا إلى أنه مع "زيادة كمية الأمطار حدث تجمع مائي بسيط أمام السد لعدم قدرة البوابات الأربع على إمرارها مرة واحدة، ومن المتوقع أن يزداد التجمع الأيام القادمة إلا أنه ليس تخزينا حتى الآن".