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وقال طلال: "باغتيال هشام الهاشمي بعملية غادرة جبانة من مجموعة مسلحة خارجة عن القانون، فقد العراق شخصية وطنية كبيرة، وقتلة هشام الهاشمي لن يفلتوا من العقاب"، مضيفا: "تم توجيه وزيري الداخلية والدفاع بالإشراف المباشر على اللجنة التحقيقية".
وتابع: "أمر رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بإعفاء قائد الفرقة الأولى بالشرطة الاتحادية من مهامه، وإحالته للتحقيق باعتباره القائد الأمني المسؤول عن المنطقة التي وقعت فيها الجريمة، ووجّه بتسمية شارع في بغداد باسم الشهيد هشام الهاشمي لتخليد ذكراه".
وأوضح الناطق باسم رئيس مجلس الوزراء: "سيتم الإعلان قريبا عن النتائج الخاصة بالتحقيق في الجرائم التي وقعت خلال فترة التظاهرات والحكومة العراقية عازمة على ملاحقة قتلة المتظاهرين ومحاسبتهم"، مضيفا: "لن نسمح بخطف الدولة من قبل العصابات وهذا العهد بحاجة إلى وقفة من الشعب والقوى الوطنية".
كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة العراقية: سنحاسب قتلة المتظاهرين ولن نسمح بـ"خطف الدولة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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