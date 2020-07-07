"أورفة" التركية تنظم امتحانات قبول جامعي لطلبة "نبع السلام"

شانلي أورفة/ الخليج 365

أعلنت ولاية شانلي أورفة جنوب شرقي تركيا، الثلاثاء، تنظيمها امتحانات قبول جامعي للطلبة في منطقتي تل أبيض، ورأس العين، شرقي سوريا، والواقعتين ضمن حدود منطقة عملية "نبع السلام".

وقالت الولاية، إنها نظمت بالتعاون مع جامعة حران، امتحان قبول "الطلبة الأجانب"، بعدما أجّلته في وقت سابق، في إطار تدابير الحد من تفشي كورونا، إذ كان مقررا في 5 أبريل/نيسان الماضي.

وحسب مراسل الخليج 365، فإن الامتحان جرى بتنظيم من مركز الدعم والتنسيق السوري التابع لولاية شانلي أورفة، وبالتعاون مع جامعة حران.

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وأضاف بأنه تم قياس درجة حرارة الطلاب لدى دخول الامتحان، مع مراعاة التزامهم بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي.

وبلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحان في تل أبيض 180، وفي رأس العين 60، ومن المرتقب أن تصدر النتائج في 16 يوليو/تموز الجاري.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه اتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.

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