تسيير الدورية التركية ـ الروسية الـ20 في إدلب

أنقرة / الخليج 365

أجرت القوات التركية والروسية، الثلاثاء، الدورية المشتركة رقم 20 على الطريق الدولي "إم 4"، في محافظة إدلب، شمال غربي سوريا.

وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان، إن الدورية الـ20 جرت بمشاركة قوات برية وجوية من الجانبين، على الطريق الواصل بين بلدتي ترنبة، وعين الحور.

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وتأتي الدوريات ضمن إطار اتفاق موسكو المبرم في 5 مارس/ آذار الماضي، بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وجاء الاتفاق على خلفية المستجدات في إدلب، إثر تصعيد شهدته المنطقة، بلغ ذروته باستشهاد 33 جنديا تركيا في 27 فبراير/ شباط الماضي، جراء قصف جوي لقوات النظام السوري على منطقة "خفض التصعيد".

وإثر ذلك، أطلقت تركيا عملية "درع الربيع" ضد قوات النظام السوري في إدلب.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.