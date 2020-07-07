الجيش العراقي يعلن مقتل قيادي بـ"داعش" شمالي بغداد

بغداد/علي جواد/ الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، الثلاثاء، مقتل القائد العسكري بتنظيم "داعش" الإرهابي، أبو أنس العبيدي، في اشتباكات شمالي العاصمة بغداد.

وأوضحت الوزارة في بيان أن العبيدي قتل عقب اشتباكات بعد نصب قوات مشتركة من القوات الخاصة والاستخبارات كمينا له بمنطقة في شمالي بغداد.

وأشارت إلى أن تلك العملية تمت "بعد ورود معلومات استخباراتية عن تسلل انتحاريين للمنطقة".

والخميس الماضي، أعلنت السلطات العراقية، إطلاق ثاني أكبر عملية عسكرية لملاحقة فلول تنظيم "داعش" الإرهابي، شمالي بغداد، خلال 5 أشهر.

Advertisements

وفي فبراير/شباط الماضي، أعلن الجيش العراقي انطلاق عملية عسكرية موسعة باسم "أبطال العراق" لملاحقة فلول "داعش" في محافظات الأنبار (غرب) ونينوى وصلاح الدين وكركوك (شمال) وديالى (شرق).

ومنذ مطلع العام الجاري، كثف الجيش العراقي عملياته العسكرية لملاحقة عناصر "داعش"، غير أنه لا يعلن عن نتائجها بشكل منتظم.

وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014.

إلا أن التنظيم الإرهابي لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.