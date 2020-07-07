كورونا.. 9 وفيات بالجزائر و 22 إصابة في لبنان

الجزائر - لبنان / الخليج 365
أعلنت الجزائر، الثلاثاء، تسجيل 9 وفيات بكورونا، فيما رصد لبنان 22 إصابة بالفيروس.
وأفادت وزارة الصحة الجزائرية بتسجيل 9 وفيات، و475 إصابة، إضافة إلى تعافي 210 مرضى.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 16 ألفا و879، منها 968 وفاة، و12 ألفا و94 حالة تعاف.
وفي لبنان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 22 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 24 مريضا.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 1907، منها 36 وفاة، و1348 حالة تعاف.
وإجمالا، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم حتى مساء الثلاثاء، 11 مليونا و841 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 543 ألفا، وتعافى أكثر من 6 ملايين و811 ألفا، بحسب موقع "ورلدوميتر".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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