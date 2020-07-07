وزيرا خارجية روسيا وألمانيا يبحثان الملف السوري

موسكو/الخليج 365

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره الألماني هيكو ماس، الملف السوري.

وأفادت الخارجية الروسية في بيان الثلاثاء، أن لافروف وماس أجريا اتصالا هاتفيا.

وأوضح البيان أن المحادثة تناولت مسائل تقديم المساعدات الإنسانية لجميع السوريين في كافة أراضي بلادهم "دون تسييس أو تمييز أو طرح شروط مسبقة".

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وأكد أنه لا بديل للعملية السياسية في حل الأزمة السورية.

وأشار البيان إلى أن الوزيرين ناقشا أيضا العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا.





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