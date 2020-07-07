الأمم المتحدة: الحياة بسوريا تعتمد على المساعدات عبر تركيا

نيويورك / محمد طارق / الخليج 365

قالت الأمم المتحدة، الثلاثاء، إن "الحياة في سوريا تعتمد على تمديد آلية المساعدات الإنسانية العابرة للحدود عبر تركيا".

وأعربت عن أملها أن يتمكن مجلس الأمن من تجديد تلك الآلية التي ينتهي العمل بها بحلول الجمعة المقبل.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام، عبر دائرة تلفزيونية مع الصحفيين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وقال دوجاريك: "نأمل أن يمدد مجلس الأمن التفويض الخاص بالآلية.. فالحياة في سوريا تعتمد على ذلك.. وقد أعربنا مرارا عن ذلك من خلال الأمين العام (أنطونيو غوتيريش) أو من خلال السيد (مارك) لوكوك (وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية)".

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وفي وقت سابق الثلاثاء، أكد رئيس مجلس الأمن السفير الألماني كريستوف هويسجن، للصحفيين بمقر الأمم المتحدة، أن بلاده تتوقع أن يوافق أعضاء المجلس (15 دولة) على مشروع قرار طرحته برلين بالتعاون مع بروكسل، بشأن تمديد آلية إيصال المساعدات عبر معبري "باب السلام" و"باب الهوى" (بتركيا)، لمدة عام كامل.

وقال في تصريحات عبر دائرة تلفزيونية: "بالطبع نأمل توافق الآراء بشأن مشروع القرار، ونتوقع أن يوافق الجميع على شيء منطقي موجه لتلبية احتياجات السكن في سوريا".

والجمعة المقبل، 10 يوليو/ تموز الجاري، ينتهي التفويض الحالي الذي تعمل به الآلية، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2504 الصادر في 11 يناير/ كانون الثاني الماضي.

ونص القرار المعمول به حاليا على إيصال المساعدات عبر معبرين فقط من تركيا، لمدة 6 أشهر، وإغلاق معبري اليعربية بالعراق، والرمثا بالأردن، نزولا عند رغبة روسيا والصين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.