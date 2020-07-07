فلسطين.. تمديد إغلاق المحافظات لـ5 أيام

رام الله/ أحمد سمير/ الخليج 365

أعلن الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، الثلاثاء، تمديد قرار إغلاق المحافظات في الضفة الغربية، 5 أيام، لمواجهة تفشي كورونا.

وفي مؤتمر صحفي برام الله، قال ملحم، إن رئيس الحكومة محمد اشتية عقد 3 اجتماعات مع مجلس الوزراء، واللجنتين الأمنية والطوارئ العليا، جرى خلالها نقاش تطورات الحالة الوبائية، بعد تصاعد منحنى الإصابات في الأيام الماضية.

وأوضح أن قرار تجديد الإغلاق يبدأ منذ صباح الأربعاء، إلا أن المحلات والمخابز والصيدليات ستبقى مفتوحة.

وأشار ملحم إلى أنه "سيسمح لمصانع المواد الغذائية والتصدير بالعمل، وفقا لشروط السلامة الصحية، وستنظم وزارة الاقتصاد والصحة والأجهزة الأمنية جولات رقابية للتأكد من الالتزام".

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كما أعلن أنه سيسمح للبنوك بالعمل بإجراءات سلامة مشددة خلال الإغلاق، مشددا على "عدم إقامة الأعراس وبيوت العزاء واحتفالات التوجيهي (الثانوية العامة)".

وقال ملحم: "نتوجه إلى أهلنا في الداخل المحتل بالامتناع عن زيارة الضفة خلال الفترة الحالية".

وكانت الحكومة أعلنت الأسبوع الماضي، عن إغلاق محافظات الضفة لمدة 5 أيام، بعد تصاعد الإصابات بفيروس كورونا.

وحتى مساء الثلاثاء سجلت وزارة الصحة الفلسطينية، 306 إصابات بكورونا، لترفع الإجمالي إلى 4402.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.