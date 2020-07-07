اليمن.. الحوثيون يعلنون وصول ناقلة غاز إلى ميناء الحديدة

اليمن / الخليج 365

أعلنت جماعة "الحوثي"، الثلاثاء، وصول ناقلة محملة بالغاز إلى ميناء الحديدة غربي اليمن، الواقع تحت سلطة الجماعة منذ نحو ست سنوات.

وفي تغريدة عبر حسابه على تويتر، قال نائب مدير مؤسسة موانئ البحر الأحمر (تتبع الحوثيين) يحيى شرف الدين، إن الناقلة "EUGENIA GAS" وصلت ميناء الحديدة فجر الثلاثاء.

وأضاف أن الناقلة "تحمل 8 آلاف و315 طنا من مادة الغاز"، متهما التحالف العربي "باحتجازها لمدة 70 يوما".

ولم يتطرق شرف الدين، إلى تفاصيل أخرى، فيما لم يصدر تعليق من قبل التحالف العربي حول الأمر.

والسبت، أعلنت الجماعة وصول 3 سفن نفطية إلى ميناء الحديدة، محملة بقرابة 90 ألف طن من الوقود.

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والخميس، أعلنت الحكومة اليمنية، موافقتها على دخول 4 سفن مشتقات نفطية إلى ميناء الحديدة، الخاضع لسيطرة الحوثيين، بناء على طلب المبعوث الأممي مارتن غريفيث.

وفي 28 يونيو/ حزيران الماضي، اتهمت جماعة "الحوثي"، التحالف العربي باحتجاز 22 سفينة نفطية بحمولة إجمالية تبلغ 536 ألف طن من الوقود، وفق شبكة "المسيرة" الإخبارية التابعة للجماعة.

وتسبب احتجاز السفن النفطية، وفق المصدر ذاته، بخلق أزمة حادة بالمحروقات في المناطق الخاضعة لسلطة الحوثيين.

ويشهد اليمن للعام السادس حربا عنيفة أدت إلى إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، حيث بات 80 في المئة من السكان بحاجة إلى مساعدات، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة.

ويزيد من تعقيدات النزاع أنه له امتدادات إقليمية، فمنذ مارس/ آذار 2015، ينفذ تحالف عربي بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية في اليمن دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين، المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء.

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