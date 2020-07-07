بشروط.. الخرطوم تخفف "إغلاق كورونا" بداية من الأربعاء

الخرطوم/ أحمد عاصم/ الخليج 365

أعلنت حكومة ولاية الخرطوم، الثلاثاء، بدء العودة التدريجية الآمنة إلى العمل والحركة في العاصمة السودانية، مع تقليص عدد ساعات حظر التجوال، اعتبارا من الأربعاء.

ولمنع تفشي "كورونا"، فرضت السلطات السودانية، في 18 أبريل/نيسان الماضي، حظرا شاملا للتجوال في العاصمة، مع السماح للمواطنين بالحركة داخل الأحياء بين السادسة صباحا والواحدة ظهرا، ثم مددت فترة السماح حتى الثالثة عصرا.

وأعلن الطيب الشيخ، رئيس الغرفة المركزية المشتركة لطوارئ "كورونا" بولاية الخرطوم، أمين عام حكومة الولاية، في بيان الثلاثاء، السماح بالعمل والحركة في الولاية بين الساعة الخامسة صباحا والسادسة مساء. وهذا يعني تقليل أربع ساعات من حظر التجوال.

وشدد البيان على ضرورة الالتزام التام بالاشتراطات الصحية والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والتعقيم المستمر.

وقال الشيخ إن تخفيف التدابير "خاضع للتقييم وفقا للمؤشرات الصحية".

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وسجل السودان 9 آلاف و894 حالة إصابة بالفيروس، بينها 616 وفاة، و4 آلاف و899 حالة تعاف، وفق وزارة الصحة الثلاثاء.

وتابع: "نناشد المواطنين الالتزام بالاشتراطات حتى لا نعود إلى الإغلاق التام".

ووجه رؤساء الوحدات الحكومية والقطاع الخاص إلى ترتيب أوضاع العمل داخل وحداتهم، بحيث تتراوح نسبة الحضور لتسيير العمل اليومي بين 30 بالمئة و50 بالمئة، عبر تطبيق نظام التناوب في حضور العاملين.

وشدد البيان على ضرورة أن تلتزم الأنشطة التجارية والخدمية، التى تستقبل أعدادا كبيرة من المواطنين، بالاشتراطات الصحية.

ويتجاوز عدد سكان ولاية الخرطوم ١٠ ملايين نسمة، وتتكون من ٧ محليات، هي: الخرطوم والخرطوم بحري وجبل أولياء وشرق النيل وأم درمان وكرري وامبدة.

وإجمالا، أصاب "كورونا" نحو 11 مليونا و834 ألف شخص في العالم، توفى منهم أكثر من 543 ألفا، وتعافى ما يزيد عن 6 ملايين و796 ألفا، بحسب موقع "worldmeter" المختص بإحصاء ضحايا الفيروس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.