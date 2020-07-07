«الطيران المدني» تحدد موعد تطبيق «الإقرار الإلكتروني» للمسافرين

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت هيئة الطيران المدني، اليوم الثلاثاء، تطبيق الإقرار الإلكتروني للمسافرين قبل المغادرة أو القدوم. وقالت هيئة الطيران في تغريدة عبر حسابها على موقع “تويتر” إن خطوة تطبيق الإقرار الإلكتروني تأتي استكمالا لالتزام الهيئة بأمن وسلامة المسافرين، بالتعاون مع الجمارك السعودية، في إطار العمل المستمر على تحقيق التحول الرقمي وتيسير الخدمات المشتركة.

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