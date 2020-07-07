الغيث: «فلاي دبي» إلى 66 وجهة هذا الصيف

قال غيث الغيث الرئيس التنفيذي لشركة «فلاي دبي»، نحتفل باستئناف رحلاتنا، وعندما نعود بتفكيرنا الى الشهور الماضية، يجب أن ندرك أن هذا يمثل إنجازاً هاماً. هذه خطوة إيجابية بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وصناعة الطيران. نحن متفائلون بمستقبل السفر ونتوقع أن نرى رحلاتنا المنتظمة تصل إلى 66 وجهة خلال فصل الصيف. ولا تزال قيود السفر قائمة حول شبكة «فلاي دبي» التي سنقوم بتعزيزها تدريجيًا. ومع ذلك، يجب أن نعترف بأن الطريقة التي نسافر بها قد تغيرت، وأن مسافرينا يحتاجون إلى الاستعداد والجاهزية للسفر بهذه الطريقة الجديدة. يسعدنا أن نرحب بأول زوارنا الدوليين الذين سيلاقون ترحيباً حاراً في المدينة المعروفة بضيافتها.