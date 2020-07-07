نصر الله: حزب الله لا يمانع أن تقدم أمريكا مساعدات إلى لبنان

بيروت - سبوتنيك. وأوضح نصر الله، اليوم الثلاثاء، أنه لا يمانع أن تقدم الولايات المتحدة الأمريكية مساعدات إلى لبنان في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة.

Mohamed Azakir

وقال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، في كلمة متلفزة: "التوجه شرقا لا يعني أن ندير ظهرنا للغرب أو أن نقاطع أحدا"، مضيفا: "على الرغم من أن أمريكا عدو لنا، إلا أنه لا مانع لدينا أن تأتي لمساعدة لبنان".

ويأتي ذلك، في إشارة إلى مقترح سابق، بالتوجه نحو الشرق من أجل المساهمة في إصلاح الاقتصاد اللبناني.

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وتابع نصر الله: "الوضع الحالي وما يعيشه اللبنانيون على المستوى الاقتصادي والمعيشي يحتاج إلى إخلاص وجهود الجميع"، مضيفا: "يجب أن نكون منفتحين على العالم باستثناء إسرائيل".