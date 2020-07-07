نصر الله: حزب الله لا يمانع أن تقدم أمريكا مساعدات إلى لبنان

بيروت - سبوتنيك. وأوضح نصر الله، اليوم الثلاثاء، أنه لا يمانع أن تقدم الولايات المتحدة الأمريكية مساعدات إلى لبنان في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة.
Mohamed Azakir
ويأتي ذلك، في إشارة إلى مقترح سابق، بالتوجه نحو الشرق من أجل المساهمة في إصلاح الاقتصاد اللبناني.
وتابع نصر الله: "الوضع الحالي وما يعيشه اللبنانيون على المستوى الاقتصادي والمعيشي يحتاج إلى إخلاص وجهود الجميع"، مضيفا: "يجب أن نكون منفتحين على العالم باستثناء إسرائيل".
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خريطة لبنان - توزع القوى السياسية والمسلحة
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