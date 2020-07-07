السعودية: 49 وفاة و3392 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

أعلنت السعودية اليوم الثلاثاء تسجيل 49 وفاة بالإضافة إلى 3392 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19).

وقالت وزارة الصحة السعودية في التقرير اليومي حول مستجدات الفيروس في المملكة إن حصيلة الجائحة ارتفعت بذلك إلى 2017 متوفى و217108 مصابين.

وأشارت إلى ان عدد حالات التعافي ارتفع ليصل الى 154839 حالة بعد تسجيل 5205 حالات شفاء جديدة.