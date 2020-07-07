شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصحة العالمية تعترف بإمكانية انتقال كورونا عبر الهواء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

اعترفت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء بظهور "دليل" على احتمال انتشار فيروس كورونا المستجد عبر جسيمات صغيرة للغاية في الهواء بعد أن حثت مجموعة من العلماء المنظمة على تحديث إرشاداتها حول كيفية انتشار مرض الجهاز التنفسي كوفيد-19 الناجم عنه.

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وقالت الخبيرة بالمنظمة بينيديتا أليجرانتسي في مؤتمر صحفي في جنيف إن المنظمة تعتقد أنها "كانت منفتحة على الأدلة على طرق انتقال" الفيروس المستجد.

كانت صحيفة نيويورك تايمز ذكرت يوم السبت إن 239 عالما في 32 دولة طرحوا الأدلة في رسالة مفتوحة إلى المنظمة قالوا فيها إنه تبين أن الجسيمات التي تخرج مع الزفير يمكن أن تصيب الأشخاص الذين يستنشقونها.