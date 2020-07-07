الرئيس البرازيلي يعلن إصابته بفيروس كورونا ويبدأ العلاج



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، الثلاثاء، إصابته بفيروس كورونا المستجد، لكنه يشعر بالتحسن عقب البدء بالعلاج. وخضع بولسونارو للفحص بعدما ظهرت عليه أعراض من بينها الحمى، وتداولت وسائل الإعلام المحلية معلومات عن شبهة إصابته بـ «كوفيد-19».

وبحسب الصحافة المحلية فإن الرئيس البالغ من العمر 65 عاماً ألغى أنشطته المقررة لهذا الأسبوع. وفي شريط فيديو سجله أحد مناصريه الذين غالباً ما يتحدث اليهم الرئيس أمام مقره الرسمي في برازيليا، يمكن رؤية بولسونارو واضعاً كمامة بيضاء ويقول إنه عاد للتو من المستشفى حيث خضع لصورة أشعة للرئتين.

ومنذ بدء انتشار الوباء، قلل بولسونارو من شأن المرض، وشارك عدة مرات في مناسبات عامة بدون أن يضع كمامة منتقداً في الوقت نفسه إجراءات العزل التي فرضتها عدة دول أخرى. والسبت نشر صوراً على شبكات التواصل الاجتماعي ظهر فيها بدون كمامة برفقة عدة وزراء مع السفير الأمريكي في برازيليا خلال حفل استقبال بمناسبة العيد الوطني للولايات المتحدة. والاثنين استخدم حق النقض ضد مادتين في القانون حول استخدام الكمامات في الأماكن العامة لمنع انتشار الوباء في البرازيل. والبرازيل هي الدولة الأكثر تضرراً بالوباء خلف الولايات المتحدة، مع 1,6 مليون إصابة و65 ألفاً و487 وفاة.