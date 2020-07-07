شكرا لقرائتكم خبر عن «آي إم جي» تستعيد روح المغامرة 10 يوليو والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”
أعلنت آي إم جي عالم من المغامرات، عن إعادة فتح أبوابها واستقبال الزوار اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 10 يوليو 2020. وأعلنت الوجهة عن إطلاق عرض محدود على أسعار التذاكر للمقيمين في دولة الإمارات. وتلتزم آي إم جي عالم من المغامرات بتطبيق الاحتياطات الوقائية، وفقاً لإرشادات السلامة الحكومية وأفضل المعايير الدولية.
وتطبق آي إم جي عالم من المغامرات تدابير السلامة اللازمة، لضمان توفير بيئة ترفيهية سليمة وحماية الزوار والموظفين. وقد قامت بتعقيم الوجهة بالكامل تحضيراً للافتتاح، وستقوم بتنظيف وتعقيم كافة المرافق كل ساعة.
وسيُطلب من جميع الزوار والموظفين ارتداء الكمامة والالتزام بشروط التباعد الاجتماعي. وسيتم إجراء فحص لدرجة الحرارة عند المدخل الرئيسي لكل من يدخل الوجهة. وسيتم تثبيت معقمات اليدين في مواقع متعددة. وتضم آي إم جي عالم من المغامرات مرفق طبي وطبيب مقيم في الموقع للاستجابة لأي متطلبات طبية.
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