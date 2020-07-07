استئناف إقامة الصلوات بمساجد المغرب عدا الجمعة

الرباط - سبوتنيك. وقالت الوزارة، في بيان، إنها "قررت فتح المساجد، بعد استشارة السلطات الصحية والإدارية"، مشيرة إلى أن المساجد ستظل مغلقة بالنسبة لصلاة الجمعة إلى أن يعلن، بوقت لاحق، عن التاريخ الذي ستفتح فيه لأداء الصلوات.
© AP Photo / Abdeljalil Bounhar
وكانت السلطات المغربية قد قررت إغلاق المساجد في 20 مارس/ آذار الماضي، ضمن مجموعة من الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.
وبلغ عدد المصابين بالفيروس، الذي أعلنته منظمة الصحة العالمية بوقت سابق وباء عالميا، في المغرب 14.565 توفى من بينهم 239 شخصا.
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