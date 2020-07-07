استئناف إقامة الصلوات بمساجد المغرب عدا الجمعة

الرباط - سبوتنيك. وقالت الوزارة، في بيان، إنها "قررت فتح المساجد، بعد استشارة السلطات الصحية والإدارية"، مشيرة إلى أن المساجد ستظل مغلقة بالنسبة لصلاة الجمعة إلى أن يعلن، بوقت لاحق، عن التاريخ الذي ستفتح فيه لأداء الصلوات.

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وأكدت وزارة الأوقاف على أن مراعاة المصلحة الشرعية من عدم إلحاق أذى العدوى بالآخرين توجب على كل من يشعر بأعراض الوباء عدم التوجه إلى المسجد، وشددت على وجوب حرص المصلين في المساجد على إجراءات الوقاية، ولاسيما وضع الكمامات ومراعاة التباعد في الصف بمسافة متر ونصف بين شخص وشخص إلى حين توفر شرط تراص الصفوف.

وكانت السلطات المغربية قد قررت إغلاق المساجد في 20 مارس/ آذار الماضي، ضمن مجموعة من الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.

وبلغ عدد المصابين بالفيروس، الذي أعلنته منظمة الصحة العالمية بوقت سابق وباء عالميا، في المغرب 14.565 توفى من بينهم 239 شخصا.