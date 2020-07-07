الخارجية الأمريكية: شاهدنا تقارير من ميليشيات موالية لإيران تشيد بقتل الهاشمي

وأكدت الخارجية الأمريكية أنه يجب تقديم "منفذي جريمة قتل الهاشمي المروعة للعدالة".
وأضافت "شاهدنا تقارير من ميليشيات موالية لإيران تشيد بقتل الهاشمي".
© Sputnik . Nazek Mohammed
وكان الهاشمي قد اغتيل على يد مسلحين مجهولين مساء أمس الاثنين أمام منزله في بغداد. وتتوالى التنديدات العراقية والعربية والعالمية بهذه الجريمة.
وقال رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم، إن العراق لن ينام قبل أن يخضع قتلة المحلل الأمني، المستشار السابق في الحكومة العراقية هشام الهاشمي للقضاء بما ارتكبوا من جرائم.
وأضاف الكاظمي، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء العراقية "من تورط بالدم العراقي سيواجه العدالة ولن نسمح بالفوضى وسياسة المافيا أبدا".
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