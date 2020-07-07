دعم تركي للتعليم المهني في "درع الفرات"

أنقرة / الخليج 365

أطلقت الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا)، بالتعاون مع وزارة التربية، مشاريع لمكافحة كورونا ودعم برامج التدريب المهني والتقني في منطقة "درع الفرات" شمالي سوريا.

وقالت الوكالة في بيان، الثلاثاء، إن الحرب المستمرة في سوريا منذ عام 2011 أضرت بشكل كبير بالفعاليات التربوية والتعليمية.

وقامت "تيكا" بدعم برامج التدريب المهني والتقني في مدينة اعزاز، والتي تنظمها وحدة التنسيق السورية في "درع الفرات" التابعة لمديرية تربية ولاية كيليس (جنوبي تركيا).

وقدمت الوكالة المعدات اللازمة لدورات الحلاقة وتصفيف الشعر والخياطة والأشغال اليدوية والتطريز وأعمال الصوف، المقامة في المنطقة.

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كما أنشأت ضمن مركز اعزاز للتعليم العام ورشة لإنتاج المعقمات، بهدف تأمين احتياجات الكوادر الصحية إلى جانب 350 مدرسة و5 مراكز للتعليم العام، والتي تضم حوالي 110 آلاف طالب وألفي متدرب و4 آلاف و500 موظف.

وتم افتتاح المشاريع تحت رئاسة مستشار نائب وزير الثقافة والسياحة التركي كامل قولاباش، ومدير تربية ولاية كيليس محمد أمين آق قورت، وبمشاركة موظفي مديرية التربية وممثلين عن الإدارة المحلية لمدينة عزاز.

وتهدف مشاريع التدريب المهني إلى تبادل المعرفة والخبرة التي تملكها تركيا في هذا المجال، بالإضافة إلى توسيع آليات العودة الطوعية من خلال الإسهام في تنفيذها بشكل فعال.

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