عالقو "كورونا".. عودة ألفي سوداني من مصر

الخرطوم / بهرام عبد المنعم / الخليج 365

أعلن السودان، الثلاثاء، وصول ألفين من رعاياه العالقين في مصر، منذ مارس/ آذار الماضي، جراء تداعيات جائحة كورونا.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية، فإن معبر أرقين الحدودي، شهد الإثنين، وصول 40 حافلة، ومركبات خاصة تقل نحو ألفين من العالقين والعائدين من مصر.

وذكرت أن "وزير البنى التحتية والنقل هاشم طاهر‎، وجه بالسماح للقادمين بالدخول، وسط إجراءات مشددة من المحاجر الصحية ومرافقتهم إلى الخرطوم".

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وأوضحت الوكالة، أن السلطات سمحت لمعبر "أشكيت" بمدينة وادي حلفا، بمغادرة ما يقارب 160 مصريا إلى بلادهم، بعد استكمال كافة الإجراءات.

ومؤخرا أعلنت الخرطوم، عودة 952 مواطنا، كانوا عالقين في عدة دول، على متن 7 رحلات جوية.

وتقدر السلطات عدد العالقين في دول عديدة على خلفية كورونا، بأكثر من 10 آلاف شخص.

وحتى عصر الثلاثاء، بلغ إجمالي الإصابات بالفيروس في السودان 9 آلاف و894، بينها 616 وفاة، و4 آلاف و899 حالة تعاف.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.