المغرب.. إعادة فتح المساجد في 15 يوليو

الرباط/ خالد مجدوب/ الخليج 365

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب، الثلاثاء، إعادة فتح المساجد لجميع الصلوات ما عدا صلاة الجمعة، ابتداء من 15 يوليو/تموز الجاري، بعد إغلاقها منذ نحو 4 أشهر لمنع تفشي كورونا.

وقالت الوزارة في بيان اطلعت الخليج 365 على نسخة منه، إنها "قررت إعادة فتح المساجد، تدريجيا، لأداء الصلوات الخمس، ابتداء من صلاة ظهر الأربعاء 15 يوليو الجاري مع مراعاة الحالة الوبائية المحلية وشروط المراقبة الصحية التي تديرها لجان محلية بأبواب المساجد".

ولفت البيان إلى أن "المساجد ستظل مغلقة بالنسبة لصلاة الجمعة إلى أن يعلن في وقت لاحق عن التاريخ الذي ستفتح فيه".

وفي 16 مارس/آذار الماضي، أفتى المجلس العلمي الأعلى (أعلى هيئة علمية في المملكة)، بضرورة إغلاق المساجد لمنع تفشي الفيروس، وهو ما تم بالفعل.

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وأعادت دول عديدة فتح المساجد أمام المصلين، مع ضوابط منها التباعد الجسدي وارتداء الكمامة، للحيلولة دون ازدياد الإصابات بالفيروس الذي يضرب دول العالم منذ أشهر.

والشهر الماضي، قررت الحكومة المغربية استئناف الأنشطة التجارية والترفيهية والنقل العام بين المدن، والرحلات الجوية الداخلية، وفق شروط محددة.

كما قررت فتح الشواطئ، مع ضرورة احترام التباعد الجسدي، واستئناف الأنشطة السياحية الداخلية، وفتح المؤسسات السياحية، على ألا تتجاوز 50 بالمئة من طاقتها في الإيواء والإطعام.

وتُستثنى من هذه الإجراءات مدن مراكش وآسفي (غرب) وطنجة والعرائش والقنيطرة (شمال)، لأنها تسجل أعدادا أكبر من الإصابات مقارنة بالمدن الأخرى.

ووحتى صباح الثلاثاء، سجل المغرب، 14 ألفا و565 إصابة بكورونا، بينها 239 وفاة، و10 آلاف و281 حالات تعاف.

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