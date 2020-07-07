فريق طبي من "غزة" إلى الضفة الغربية للمساعدة في مواجهة كورونا

غزة/ رمزي محمود/ الخليج 365-

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الثلاثاء، اعتزامها إرسال فريق طبي إلى الضفة الغربية، للمساعدة في مواجهة وباء كورونا.

وقال يوسف أبو الريش، وكيل الوزارة في غزة (تديرها حركة حماس)، إن الوزارة قررت "إرسال فريق طبي مؤهل ومتعدد التخصصات إلى المحافظات الشمالية (الضفة) لمساندة زملائهم في مواجهة وباء كورونا".

وأضاف أبو الريش في تصريح مقتضب وصل الخليج 365 نسخة عنه، إن "التحديات المختلفة تحتم علينا أن نقف موحّدين في مواجهتها".

ويسود الانقسام السياسي، أراضي السلطة الفلسطينية، منذ الأحداث الداخلية التي أفضت إلى سيطرة حركة حماس على قطاع غزة، منتصف عام 2007.

ولم تُحدد الوزارة عدد أعضاء الفريق أو موعد توجّهه إلى الضفة الغربية.

كما لم يصدر عن وزارة الصحة الفلسطينية (في الضفة) رد فوري على ما ذكره أبو الريش، ولم يتسنّ الحصول على تعقيب.

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وتعاني مدن الضفة الغربية، مؤخراً، ازدياداً في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، فقد سجلت الثلاثاء، حالة وفاة و306 إصابات جديدة بالفيروس، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

أما في قطاع غزة، فالأوضاع أكثر استقراراً، حيث لا يتفشى الفيروس بين السكان.

وبلغ عدد الحالات التي تأكد إصابتها في غزة، منذ مارس/آذارالماضي، 72 حالة، شفي منها 60 حالة، في حين ما زالت 11 حالة نشطة، بحسب وزارة الصحة في القطاع.

كما سجّل القطاع حالة وفاة وحيدة لمُسنة، نتيجة إصابتها بالفيروس.

وبلغ إجمالي المصابين في أراضي السلطة الفلسطينية (الضفة وغزة) 5092 إصابة، منها 22 وفاة، و668 حالة تعافٍ.



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