اليمن.. بدء أول محاكمة لزعيم الحوثيين بتهمة "الانقلاب"

اليمن / الخليج 365

بدأ القضاء اليمني، الثلاثاء، لأول مرة، محاكمة زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، و174 من جماعته، بتهم "الانقلاب على السلطات الشرعية" و"تأسيس تنظيم إرهابي مسلح" بدعم من إيران و"حزب الله" اللبناني.

جاء ذلك في بيان صادر عن المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية (يتبع وزارة الدفاع)، تلقت الخليج 365 نسخة منه.

وقال البيان: "عقدت المحكمة العسكرية بمحافظة مأرب (شرق)، أولى جلساتها للنظر في القضية الجنائية المتهم فيها زعيم جماعة الحوثي الانقلابية و174 متهما آخرين، بعدد من التهم أبرزها الانقلاب على الشرعية الدستورية في اليمن".

ووجهت النيابة العسكرية، بحسب البيان، عدة تهم للمتهمين، شملت "الاشتراك مع آخرين في تأسيس تنظيم إرهابي مسلح يدعى أنصار الله، تحت إشراف قيادات عسكرية من حزب الله والحرس الثوري الإيراني".

وأضاف البيان أن "التهم الموجهة للمتهمين، تضمنت أيضا إقامة علاقات غير مشروعة مع دولة أجنبية هي إيران، بقصد الإضرار بمركز اليمن الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي".

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وقررت المحكمة، وفق البيان، إعلان المتهمين عن طريق النشر بواسطة إحدى الصحف الرسمية، وتكليفهم بالحضور إلى جلسة المحكمة يوم 25 سبتمبر/ أيلول المقبل، وإلا فستتم محاكمتهم غيابيا.

ولم يعقب الحوثيون على الفور على البيان.

وتعد هذه أول محاكمة عسكرية تقوم بها الحكومة اليمنية ضد زعيم الحوثيين وأعوانه، منذ بدء الحرب في البلاد.

وسبق للحوثيين عقد عدة جلسات غيابية في صنعاء لمحاكمة الرئيس عبد ربه منصور هادي، بتهم ما تسميه "جلب العدوان على اليمن"، في إشارة إلى عمليات التحالف العربي ضد الجماعة.

ويعاني اليمن حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي جماعة الحوثي، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ عام 2014.

ومنذ مارس/ آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي بقيادة الجارة السعودية، القوات الموالية للحكومة اليمنية ضد الحوثيين، المدعومين من إيران.

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