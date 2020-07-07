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شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. إجراءات القبول في دورة تأهيل الضباط الجامعيين بكلية الملك فهد الأمنية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
نشرت كلية الملك فهد الأمنية جانب من إجراءات القبول المبدئي لدورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم (50).
وعلقت الكلية بقولها: “بحضور ومتابعة مدير عام كلية الملك فهد الأمنية … جانب من إجراءات القبول المبدئي لدورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم (٥٠)، في ظل تطبيق كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من فايروس كورونا”.
يذكر أن كلية الملك فهد الأمنية أعلنت في وقت سابق نتائج المرشحين للقبول لدورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم 50.
وفي التفاصيل، أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية يوم 27 يونيو الماضي، عن نتائج المرشحين للقبول المبدئي للمتقدمين للالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم (50) للعام الدراسي 1441 ـ 1442هـ بكلية الملك فهد الأمنية.
ودعت الراغبين لمعرفة نتائج المرشحين للقبول، الرجوع عبر الموقع الإلكتروني على منصة أبشر، توظيف، بوزارة الداخلية (هنا الرابط).
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