شكرا لقرائتكم خبر عن «العدل»: وجوب التعويض عن الأضرار المادية والمعنية.. و5 شروط للحكم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، على وجوب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية ومدة نظر الدعاوى اليسيرة.

وقالت الوزارة، في بيان لها، “يجب على المحكمة أن تُضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي”.

وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي:

– جسامة الضرر

– مقدار المبلغ المحكوم به

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– مماطلة المحكوم عليه

– العرف أو العادة المستقرة

– رأي الخبير عند الاقتضاء