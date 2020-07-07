- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن «العدل»: وجوب التعويض عن الأضرار المادية والمعنية.. و5 شروط للحكم والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكدت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، على وجوب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية ومدة نظر الدعاوى اليسيرة.
وقالت الوزارة، في بيان لها، “يجب على المحكمة أن تُضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي”.
وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي:
– جسامة الضرر
– مقدار المبلغ المحكوم به
– مماطلة المحكوم عليه
– العرف أو العادة المستقرة
– رأي الخبير عند الاقتضاء
كانت هذه تفاصيل خبر «العدل»: وجوب التعويض عن الأضرار المادية والمعنية.. و5 شروط للحكم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.