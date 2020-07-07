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علامة جديدة تكشف الإصابة بفيروس كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يوليه 2020

علامة جديدة تكشف الإصابة بفيروس كورونا

متابعات_ الخليج 365

يبرز أطباء الأسنان والعلماء خاصية مفاجئة أخرى تجلبها عدوى فيروس كورونا.

 

وقالت صحيفة "إزفيستيا" إن مرض "كوفيد – 19" يمكن أن يتسبب في ظهور عمليات التهاب في فم شخص مصاب به.

 

وعلى سبيل المثال فإن الأطباء في البرازيل لاحظوا في فم الشخص البالغ المصاب بالفيروس قرحا وشقوقا.

 

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وتوصل الأطباء إلى استنتاج مفاده بأن الالتهابات والقرح والشقوق في الفم تعد مؤشرات ثانوية ناتجة عن تدهور صحة المريض بعد إصابته بفيروس كورونا.

 

وأشار العلماء كذلك إلى مؤشرات ثانوية أخرى يمكن اعتبارها عواقب وأدلة على الإصابة بالمرض في وقت واحد، وبينها اضطرابات الذوق وفقدان الطعم ونزيف الدم الخفيف في الفم وإصابات اللسان والغشاء المخاطي وتقرحات مؤلمة وغيرها.

 

مع ذلك فإن رئيسة قسم أمراض الأسنان في جامعة الطب الحكومية بموسكو، إيرينا ماكييفا، أشارت إلى أن المرضى المصابين بالسكري وفيروس كورونا في وقت واحد غالبا ما يشكون من شدة الجفاف في الفم.

 

لكن تلك العلامة قد لا تكون ناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا. ويتسبب فيها تعاطي بعض الأدوية التي وصفها الأطباء ضد العدوى.

 

وكان الأطباء قد ذكروا في وقت سابق عوامل قد تزيد من خطر الإصابة بفيروس كورونا، ومن بينها سن المريض والسمنة وأمراض القلب والأوعية الدموية ومرض السكري ومرض السرطان والأمراض المزمنة لأجهزة التنفس.

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