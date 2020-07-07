مقاضاة رجل اتصل على امرأة 1592 مرة في شهرين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

ذكرت وكالة أنباء "يوروبا برس" اليوم الثلاثاء، أنه قد تم اتهام رجل في إسبانيا بمطاردة امرأة والاتصال بها أكثر من 1500 مرة خلال شهرين فقط بعد أن رفضته.



ونقلت "يوروبا برس" الاسبانية عن الادعاء المعني بالنظر في القضية القول، إن الرجل بدأ في ازعاج المرأة من خلال الهاتف في أغسطس من عام 2018، بعد أن أخبرته بأنها لا تريد الخروج معه.

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وذكر الادعاء أنه منذ ذلك الحين، اتصل المدعى عليه بالمرأة مرارا. وقد اتصل بها 1592 مرة خلال الفترة بين الثالث من أبريل و31 من مايو من العام الماضي، مما دفعها إلى إخطار الشرطة.

كما أفادت تقارير بأنه أهانها أيضا على شبكات التواصل الاجتماعي.

ويسعى الادعاء العام في مدينة لانجريو بشمال إسبانيا، إلى الحكم على المتهم بالسجن لمدة عام وتسعة أشهر، ودفع تعويض قدره 500 يورو (564 دولارا) للضحية، بالإضافة إلى منع المتهم من الاتصال بالمرأة أو رؤيتها.