ولي عهد الشارقة يترأس اجتماع المجلس التنفيذي «عن بُعد»

ترأس سموّ الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، بحضور سموّ الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عقد، صباح أمس الثلاثاء، 7 يوليو/ تموز، بالاتصال المرئي.

وتأتي الجلسة ضمن الجلسات الأسبوعية التي دأب فيها المجلس، على بحث الموضوعات والقضايا المتعلقة بالإمارة، والارتقاء بالخدمات المقدمة في المؤسسات والدوائر المحلية، وتطوير منظومة العمل.، واعتمد جملة من القرارات التي تصبّ في تحقيق رؤية الإمارة وخدمة التنمية الشاملة التي تشهدها في مختلف المجالات.

واعتمد المجلس مذكرة التفاهم المزمع توقيعها بين اللجنة العليا للتحول الرقمي لحكومة الشارقة، ووزارة تنمية المجتمع، والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.

وأوضح الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية، رئيس اللجنة، أن المذكرة هدفها تعزيز التعاون بين الدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية، ودعم الجهود المشتركة في خدمة المجتمع بإعداد نظام الربط الإلكتروني لتبادل بيانات المستهدفين، لتقديم خدمات الضمان والرعاية والمساعدات الاجتماعية.

وفي إطار حرص المجلس على تبني أفضل المبادرات والممارسات الداعمة للمواطنين، والتيسير عليهم، اعتمد المجلس مبادرة «إسناد» التي قدمتها دائرة الإسكان وتهدف إلى التيسير على المواطنين الذين تعذر عليهم البناء والانتفاع من قرار الدعم السكني لأحد الأسباب الرئيسية، مثل صعوبة الحصول على تصميم جيد، وسعر تنفيذ معقول، وعدم استطاعة المستفيد مباشرة البناء ومتابعة العمل، بسبب ظروف عمله، أو حالته الصحية والاجتماعية.

وقدم المهندس خليفة الطنيجي، رئيس دائرة الإسكان نبذة عن المبادرة، مشيراً إلى أن الدائرة، وفي إطار رؤيتها في خدمة المواطنين، والتيسير على من تعذر عليهم مباشرة البناء والانتفاع من قرار الدعم السكني، وفرت لهم تصاميم متنوعة لمساكن يمكن تنفيذها بالمبلغ المخصص للدعم السكني، وفق شروط وضوابط تحددها الدائرة.

ولفت إلى ما توفره مبادرة «إسناد» من مميزات في توفير الجهد وعناء البحث عن الاستشاريين والمقاولين، وتوفر كلفة التصاميم على المستفيدين من المبادرة، مبيناً أن جميع التصاميم مسبقة الاعتماد، ما يسرع اعتماد الدوائر الخدمية لها.

واعتمد المجلس المذكرة التي قدمتها هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، بشأن طلب وزارة التغير المناخي والبيئة، بربط محطة رصد جودة الهواء في إمارة الشارقة بالمنصة الوطنية لجودة الهواء، في إطار تحقيق مؤشرات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2020 المتعلقة بجودة الهواء.

واطلع المجلس على المراسيم الأميرية والقرارات الصادرة عن صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.