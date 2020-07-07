«الهلال الأحمر»: توزيع الأضاحي على منازل المستحقين ومتضرري كورونا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: آية الديب

تعتزم هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تنفيذ حملة الأضاحي خلال عيد الأضحى المقبل، من خلال توزيعها على منازل المستحقين لها، والمتضررين من الوباء، تماشياً مع الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

صرح بذلك لـ ”الخليج 365” راشد مبارك المنصوري، نائب الأمين العام لقطاع الشؤون المحلية في الهيئة، قائلاً: سيتم توصيل الأضاحي حتى منازل الأسر المحتاجة والمتعففة في الدولة تجنباً للتجمعات، حيث نستهدف دعم الشرائح المحتاجة بصورة آمنة تضمن الحفاظ على الصحة العامة، في ظل الظروف الراهنة.

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وأكد أن دعم الشرائح المحتاجة بلحوم الأضاحي لن يقتصر على الأسر المتعففة المسجلة لدى مختلف مراكز الهيئة المنتشرة على مستوى الدولة فحسب، بل سيمتد ليشمل المتضررين من تداعيات مواجهة انتشار فيروس كورونا «كوفيد 19».

وأضاف: نظراً للظروف الراهنة وتضرر العديد من الأسر، نشهد زيادة كبيرة في طلبات المساعدات مقارنة بالسابق، ونعمل جاهدين على توفير احتياجات الأسر المتعففة والشرائح العمالية المستهدفة في مناطق سكنهم، وتوفير مستلزماتهم، ما يجنبهم التعرض لأي تداعيات صحية.

وكانت اللجنة العليا في الهيئة اجتمعت، الاثنين الماضي عن بُعد، للاطلاع على بعض الأمور، ومناقشتها، وكانت أبرزها حملة الأضاحي، وتنفيذها بالتزامن مع عيد الأضحى المقبل.