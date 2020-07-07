5901 عقد زواج في الإمارات خلال النصف الأول من 2020



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهدت دولة الإمارات تسجيل 5901 عقد زواج خلال النصف الأول من العام الجاري، وبمتوسط 32.6 عقد يومياً، وذلك وفقاً لبيانات صادرة عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.

وأظهرت البيانات أن شهر فبراير الماضي شهد أعلى معدل لتسجيل عقود الزواج في الدولة، بنسبة 24.2 بالمئة من إجمالي العقود، يليه شهرا يناير ومارس بنفس النسبة تقريباً والتي بلغت على التوالي 20.5 و20.4 بالمئة.

وبحسب البيانات، فقد سجل شهر يونيو الماضي أعلى معدل لتسجيل عقود زواج المواطنين من مواطنات والذي بلغ 600 عقد من أصل 2672 عقداً تم تسجيلها خلال النصف الأول من العام الجاري.

يأتي ذلك تزامناً مع الظروف الاستثنائية لانتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، قد فاجأ عشرات الشباب الإماراتيين من العرسان المتزوجين حديثاً ممن قاموا بتنظيم حفلات زواج بتكاليف بسيطة في منازلهم خلال فترة جائحة (كوفيد 19) بإرسال بطاقة تهنئة خاصة موقّعة من سموه.

من جانبها، أعلنت وزارة العدل عن خدمة «عقود الزواج عن بعد» التي توفر تواصل المأذون مع الزوجين والولي في وقت واحد، وفي مجلس واحد، لاستكمال باقي إجراءات الزواج وإنجازه دون الحاجة إلى دعوة جميع الأطراف في مكان واحد.

(وام)