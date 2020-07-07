7 أسهم تستحوذ على 60% من سيولة الأسواق

تدفقت سيولة شرائية نشطة على 4 أسهم في قطاع العقار بسوق دبي في جلسة الثلاثاء، «الاتحاد العقارية» و«إعمار العقارية» و«أرابتك» و«إعمار للتطوير» مستحوذة على نصف سيولة السوق، فيما تركزت سيولة سوق العاصمة على «ثلاثي أبوظبي البنكي» الذي خطف 60% من إجمالي سيولة السوق.

وتكون بذلك قد اجتذبت أسهم الشركات الـسبع مجتمعة على 60% من سيولة السوقين، بما يعادل 257 مليون درهم، في وقت أغلقت الأسهم العقارية على مكاسب جماعية بدءاً من «إعمار العقارية» بارتفاعه 1.45% و«إعمار للتطوير» 1.4% و«الاتحاد العقارية» 0.33% و«أرابتك» 0.29%.

وفي سوق أبوظبي، ارتفع «أبوظبي الإسلامي» 1.32% و«أبوظبي الأول» 0.89% فيما استقر «أبوظبي التجاري» عند إغلاقه السابق، وجاء في المركز الثالث من حيث استقطابه للسيولة.

ومن بين الأسهم الأخرى التي استهدفتها السيولة سهم «أمانات» وجاء في المركز الخامس من حيث السيولة بسوق دبي بنحو 14.3 مليون درهم، وارتفع 0.44%.

وعلى صعيد أسهم شاشة «الفئة الثانية»، ارتفعت أسهم 4 شركات وهي «أملاك» بارتفاعه 14.74% بسيولة بلغت 8.46 مليون درهم، بينما ارتفع كل من «آن ديجيتال» 4% و«دي إكس بي» 0.83% و«الإثمار» 0.81% علماً بأن هذه الأسهم الثلاثة الأخيرة جاءت سيولتها متواضعة للغاية.

وسجلت الأسهم سيولة إجمالية بقيمة 466.15 مليون درهم، منها 290.85 مليون درهم في دبي و175.3 مليون درهم في أبوظبي والكميات المتداولة من الأسهم 504.3 مليون سهم توزعت بواقع 446.7 مليون سهم في دبي و57.6 مليون سهم في أبوظبي.

وارتفعت أسعار أسهم 32 شركة فيما تراجعت أسهم 15 شركة وجاء ذلك من خلال 6874 صفقة.

سوق دبي

وارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.5% إلى مستوى 2097.87 نقطة مستفيداً من ارتفاع المؤشرات القطاعية لأسهم البنوك والعقار والخدمات والسلع والاتصالات.

وارتفع قطاع العقار 1.06% بعد ارتفاع «إعمار العقارية» 1.45% و«إعمار للتطوير» 1.4% و«إعمار مولز» 0.68% و«أرابتك» 0.29%، فيما انخفض «داماك» 0.53%.

وزاد قطاع البنوك 0.3% مع ارتفاع «الإمارات دبي الوطني» 0.45% واستقرار «دبي الإسلامي» من دون تغيير.

وفي المقابل، انخفض قطاع النقل 0.43% نتيجة انخفاض «العربية للطيران» 0.82% و«الخليج للملاحة» 1.63% فيما استقر «أرامكس» من دون تغيير.

وهبط قطاع الاستثمار 0.27% مع هبوط «سوق دبي المالي» 0.85% و«شعاع كابيتال» 1.7% فيما استقر «دبي للاستثمار» من دون تغيير.

سوق أبوظبي

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من جهته، ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.52% إلى مستوى 4341 نقطة بدعم من المؤشرات القطاعية لأسهم البنوك والعقار والاستثمار والتأمين والخدمات والسلع.

وزاد قطاع البنوك 0.75% مع نمو «أبوظبي الأول» 0.89% و«أبوظبي الإسلامي» 1.32% مع استقرار «أبوظبي التجاري».

وارتفع قطاع العقار 1.54% بعد ارتفاع «الدار» 1.65% مع استقرار «رأس الخيمة العقارية» عند إغلاقه السابق.

وصعد قطاع الاستثمار 1.8% نتيجة صعود «العالمية القابضة» 1.76% و«إشراق» 3.6% و«الواحة كابيتال» 1.67%. جاء ذلك مع استقرار قطاع الاتصالات إثر استقرار السهم القيادي «اتصالات».

وفي المقابل، نزل قطاع الطاقة 1.9% بعد نزول «طاقة» 4.75% و«دانة غاز» 3.04% فيما ارتفع «أدنوك للتوزيع» 0.67%.

الأكثر تداولاً

وتصدر «الاتحاد العقارية» التداولات في سوق دبي بقيمة 60.7 مليون درهم، مغلقاً عند 0.3 درهم، تلاه «إعمار العقارية» مستقطباً تداولات بلغت نحو 44 مليون درهم، وأغلق عند 2.79 درهم، ثم «أرابتك» الذي اجتذب 26.3 مليون درهم، ليغلق عند 0.68 درهم.

وفي سوق أبوظبي تركزت التداولات على «أبوظبي الأول» بـ47 مليون درهم، وأقفل سعر السهم عند 11.3 درهم، تلاه «أبوظبي الإسلامي» بسيولة بلغت 32.5 مليون درهم، مغلقاً عند 3.83 درهم، ثم «أبوظبي التجاري» واجتذب 26.3 مليون درهم ليغلق عند 5.06 درهم.

وسجل «أملاك» المدرج ضمن شاشة «الفئة الثانية» الارتفاع الأكثر في سوق دبي بنسبة 14.74% أي قرب الحد الأعلى ليغلق عند 0.319 درهم، وفي المقابل سجل «دبي الوطنية للتأمين» انخفاضاً بالحد الأقصى بنسبة 5% ليغلق عند 4.18 درهم.

وجاء في مقدمة المرتفعين بسوق أبوظبي «الخليج للمشاريع الطبية» ملامساً الحد الأعلى بنسبة 14.91% إلى 2.62 درهم، وعلى العكس، جاء في مقدمة المتراجعين «رأس الخيمة للأسمنت الأبيض» بتراجعه 5% إلى 0.76 درهم.

الجنسيات

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 17.5 مليون درهم محصلة شراء منها 15.8 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين و1.7 مليون درهم محصلة شراء المواطنين.

وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 17.5 مليون درهم محصلة بيع توزعت بواقع 1.5 مليون درهم محصلة بيع العرب و16.1 مليون درهم محصلة بيع الأجانب.

وفي سوق دبي اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 19.4 مليون درهم محصلة شراء، منها 13.5 مليون درهم محصلة شراء الأجانب و5.64 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين و280 ألف درهم فقط محصلة شراء العرب، وفي المقابل اتجه المستثمرون المواطنون نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 19.4 مليون درهم محصلة بيع.

وركز المستثمرون الأجانب غير العرب على أسهم شركات «الاتحاد العقارية» و«أرابتك» و«إعمار مولز» و«أبوظبي الإسلامي» بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات «ديار» و«أملاك» و«سلامة» و«أبوظبي التجاري».

المؤسسات

بدروها، اتجه المحافظ الاستثمارية نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 27.78 مليون درهم محصلة شراء، منها 6.4 مليون درهم محصلة شراء في دبي و21.4 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي.

وفي المقابل اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 27.78 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 6.4 مليون درهم محصلة بيع في دبي و21.4 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي.