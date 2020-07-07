حمدان بن راشد: «جائزة حمدان التعليمية» ستظل منارة لصناعة التميز

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، أن «جائزة حمدان للأداء التعليمي المتميز» كانت، وستظل منارة لصناعة التميز التعليمي في الإمارات، والمنطقة، بفضل دعم القيادة الرشيدة من أجل إعداد أجيال متمكنة تملك من المهارات الفكرية والعلمية المؤجلة لمواصلة الإنجازات، وتعزيز المكانة المرموقة للدولة وتنافسيتها في شتى المجالات.

وقال سموه: «إن الظروف الاستثنائية التي يمر بها مجتمعنا، والعالم، بسبب تفشي وباء

جاء ذلك خلال حفل استثنائي أقيم عن بعد، أمس الثلاثاء، في ختام الدورة الـ 22 للجائزة، الذي شهد تكريم 118 فائزاً بالجائزة.

وأضاف سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم: لقد استطعنا معاً أن نحافظ على استمرار التميّز التعليمي، مستثمرين المساعي المُقدّرة لوزارة التربية والتعليم، والمؤسسات ذات العلاقة التي أتاحت نظام التعلم عن بُعد، باستخدام التقنيات الحديثة وعبر المنصات التعليمية الذكية، في استجابة راقية لنداء الواجب في ظل هذه الأزمة التي عطّلت أنظمةَ التعليمِ التقليدية.

وأشار سموه إلى أن تنظيم حفل ختام الجائزة عن بعد، سابقة تاريخية في مسيرة جوائز المؤسسة، مشيداً في الوقت نفسه بجهود كل العاملين على الجائزة خلال هذا الظرف الاستثنائي، على الرغم من التحديات، وإظهارها بشكل استثنائي.

وشهد الحفل الختامي للجائزة إضافة عنصر إبداعي من خلال ارتداء جميع المتخرجين والفائزين من الجائزة بدلة رواد الفضاء، تناغماً مع احتفالات الدولة بالعد التنازلي لانطلاق «مسبار الأمل» إلى كوكب المريخ، في خطوة تعكس مدى حرص «مؤسسة حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز» على مواكبة احتفالات وإنجازات الدولة والتي ستبقى علامة على النجاح والإعجاز خلال زمن قياسي بسواعد أبناء دولة الإمارات.

من جهته، قال الدكتور جمال المهيري، نائب رئيس مجلس أمناء، الأمين العام للمؤسسة: إن «جائزة حمدان التعليمية»، تعد نموذجاً تعليمياً وحضارياً يرتكز على تنمية وبناء الإنسان من أجل تحقيق المزيد من التطور والازدهار في تاريخ الأمة والمنطقة، وأضاف: منذ بداية الإعلان عن أزمة كوفيد 19 التزمت المؤسسة بالتعليمات والتوجيهات التي صدرت عنن الجهات الرسمية بشأن الحد من انتشار المرض، واتخذت التدابير الاحترازية والإجراءات الضرورية للمحافظة على سلامة العاملين فيها، وكذلك العملاء.

وتم خلال الحفل تكريم 118 متميزاً من عناصر المنظومة التعليمية، بواقع 95 فائزاً في فئات المنافسات المحلية، و19 فائزاً في منافسات فئات دول

وعكف على تقييم المشاركات 53 من لجان التحكيم المركزية خلال الفترة من ديسمبر/ كانون الأول 2019 إلى فبراير/ شباط الفائت، وشهدت الدورة الـ 22 مشاركة 336 في الفئات المحلية، و84 في الفئات الخليجية، و113 على مستوى الفئات العربية، ما يعكس أهمية الجائزة في الإمارات، ومنطقة الخليج، والوطن العربي، على مدى أكثر من عقدين في سبيل النهوض بالمنظومة التعليمية بكافة آلياتها، وعناصرها المؤثرة. متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، أن «جائزة حمدان للأداء التعليمي المتميز» كانت، وستظل منارة لصناعة التميز التعليمي في الإمارات، والمنطقة، بفضل دعم القيادة الرشيدة من أجل إعداد أجيال متمكنة تملك من المهارات الفكرية والعلمية المؤجلة لمواصلة الإنجازات، وتعزيز المكانة المرموقة للدولة وتنافسيتها في شتى المجالات.وقال سموه: «إن الظروف الاستثنائية التي يمر بها مجتمعنا، والعالم، بسبب تفشي وباء كورونا الذي غيّر من نمط حياة البشرية وانسحبت آثاره السلبية على كل المجالات، ومنها التعليم، كانت محفزاً لنا لاستمرار العمل، ومواجهة هذا التحدي، ومواصلة الأداء التعليمي المتميز في ظل الرعاية الكريمة والدعم الكبير من قِبل الحكومة الرشيدة، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات».جاء ذلك خلال حفل استثنائي أقيم عن بعد، أمس الثلاثاء، في ختام الدورة الـ 22 للجائزة، الذي شهد تكريم 118 فائزاً بالجائزة.وأضاف سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم: لقد استطعنا معاً أن نحافظ على استمرار التميّز التعليمي، مستثمرين المساعي المُقدّرة لوزارة التربية والتعليم، والمؤسسات ذات العلاقة التي أتاحت نظام التعلم عن بُعد، باستخدام التقنيات الحديثة وعبر المنصات التعليمية الذكية، في استجابة راقية لنداء الواجب في ظل هذه الأزمة التي عطّلت أنظمةَ التعليمِ التقليدية.وأشار سموه إلى أن تنظيم حفل ختام الجائزة عن بعد، سابقة تاريخية في مسيرة جوائز المؤسسة، مشيداً في الوقت نفسه بجهود كل العاملين على الجائزة خلال هذا الظرف الاستثنائي، على الرغم من التحديات، وإظهارها بشكل استثنائي.وشهد الحفل الختامي للجائزة إضافة عنصر إبداعي من خلال ارتداء جميع المتخرجين والفائزين من الجائزة بدلة رواد الفضاء، تناغماً مع احتفالات الدولة بالعد التنازلي لانطلاق «مسبار الأمل» إلى كوكب المريخ، في خطوة تعكس مدى حرص «مؤسسة حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز» على مواكبة احتفالات وإنجازات الدولة والتي ستبقى علامة على النجاح والإعجاز خلال زمن قياسي بسواعد أبناء دولة الإمارات.من جهته، قال الدكتور جمال المهيري، نائب رئيس مجلس أمناء، الأمين العام للمؤسسة: إن «جائزة حمدان التعليمية»، تعد نموذجاً تعليمياً وحضارياً يرتكز على تنمية وبناء الإنسان من أجل تحقيق المزيد من التطور والازدهار في تاريخ الأمة والمنطقة، وأضاف: منذ بداية الإعلان عن أزمة كوفيد 19 التزمت المؤسسة بالتعليمات والتوجيهات التي صدرت عنن الجهات الرسمية بشأن الحد من انتشار المرض، واتخذت التدابير الاحترازية والإجراءات الضرورية للمحافظة على سلامة العاملين فيها، وكذلك العملاء.وتم خلال الحفل تكريم 118 متميزاً من عناصر المنظومة التعليمية، بواقع 95 فائزاً في فئات المنافسات المحلية، و19 فائزاً في منافسات فئات دول مجلس التعاون الخليجي ، وأربعة عن فئة البحث العربي.وعكف على تقييم المشاركات 53 من لجان التحكيم المركزية خلال الفترة من ديسمبر/ كانون الأول 2019 إلى فبراير/ شباط الفائت، وشهدت الدورة الـ 22 مشاركة 336 في الفئات المحلية، و84 في الفئات الخليجية، و113 على مستوى الفئات العربية، ما يعكس أهمية الجائزة في الإمارات، ومنطقة الخليج، والوطن العربي، على مدى أكثر من عقدين في سبيل النهوض بالمنظومة التعليمية بكافة آلياتها، وعناصرها المؤثرة.

(وام )

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