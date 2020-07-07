إيران تعلق على اغتيال الخبير العراقي هشام الهاشمي

وبحسب البيان، الصادر مساء أمس عن السفارة، دانت (السفارة) بشدة عملية اغتيال الهاشمي، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

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وجاء في البيان: "تلقينا ببالغ الآسى والأسف نبأ اغتيال الباحث والخبير في القضايا الاستراتيجية الدكتور هشام الهاشمي".

وتابع: "سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدين بشدة هذا العمل الإجرامي الذي كشف عن وجهه الخبيث باغتيال النخب".

وأشار البيان إلى أنه "لا شك أن هدف حماة ومنفذي هكذا عمليات هو ضرب أمن واستقرار العراق وإثارة الفتنة والتفرقة بين أبنائه وإعادة العنف إليه".

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وأكد البيان أن إيران تدعم على الدوام استقرار وأمن العراق وتدين بشدة مثل هذه الأعمال.

يذكر أن الخبير الأمني هشام الهاشمي قتل على يد مسلحين مجهولين في العاصمة بغداد، مساء أمس الاثنين.

وقال مصدر أمني في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن "مسلحين مجهولين يستقلون دراجتين ناريتين أطلقوا النار باتجاه الهاشمي في منطقة زيونة ببغداد"، لافتا إلى أن "الهاشمي فارق الحياة بعد نقله إلى المستشفى".

هشام الهاشمي هو من مواليد بغداد 1973، وهو مؤرخ وباحث في الشؤون الأمنية والاستراتيجية والجماعات المتطرفة، ومختص بملف تنظيم "داعش" الإرهابي وأنصاره.