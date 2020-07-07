ماذا قال وزير الخارجية المصري لنظيره البريطاني عن ليبيا وسد النهضة؟

وبحسب بيان الخارجية المصرية: "تم مناقشة الأوضاع في ليبيا، حيث أكد شكري لنظيره البريطاني على خطورة أية تدخلات أجنبية غير شرعية".
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كما استعرض شكري آخر مستجدات أزمة سد النهضة الاثيوبي، مجدداً التأكيد على ضرورة التوصل إلى اتفاق شامل وعادل ومتوازن بين الدول الثلاث حول ملء وتشغيل السد، مع الامتناع عن أي عمل أو إجراء أحادي قبل إبرام الاتفاق، بما يراعي مصالح الأطراف كافة.
وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أوضح شكري أهمية التوصل إلى سلام عادل وشامل للقضية على أساس حل الدولتين، بما يتسق مع مقررات الشرعية الدولية وبعيداً عن أي تحرك أحادي من شأنه تقويض فرص الاستقرار والسلام بالمنطقة.
وأشاد وزير الخارجية المصري بما شهدته العلاقات بين البلدين من تطورات إيجابية خلال الأعوام الماضية، مؤكدا على الأولوية التي توليها الدولة المصرية لمواصلة الارتقاء بالتعاون مع الجانب البريطاني في شتى المجالات وعلى الأصعدة المختلفة، وخاصة فيما يتعلق بتطوير التعاون على المستوى الاقتصادي والتجاري.
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