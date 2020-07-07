وتتكون المقاطع المصورة من جزئين على أنها لسعوديين ربطوا والدهم ببالونات ليحلق بمناسبة عيد ميلاده، ما أدى إلى سقوطه في عمان.
لكن تبين أن الجزء الأول من المقطع المصور هو عبارة عن إعلان لشركة عقارات، أما الجزء الثاني فيظهر انتشال سيدة بعد سقوطها في منطقة جبلية في الإمارات العربية المتحدة.
والإعلان الدعائي يتبع لشركة "إعمار دبي"، التي شاركته عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي بتاريخ 13 نيسان/أبريل 2016، مرفقا بهاشتاغين، أحدهما عبارة عن اسم مشروع "Dubai Creek Harbour" الذي يتبع للشركة، أما والثاني فهو بالإنجليزية ويعني "هذا المنظر يمكن أن يكون لك".
ويعود المقطع المصور الثاني إلى حادثة انتشال امرأة سقطت من جبل غليلة في رأس الخيمة.
ونشرت تقارير إماراتية المقطع المصور، وأوضحت أن المرأة توفيت متأثرة بجروحها نتيجة سقوطها من أعلى الجبل أثناء رحلة ترفيهية في 2018.
وبحسب صحيفة "البيان" الإماراتية، فقد أعلنت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة وفاة المرأة وهي من جنسية آسيوية في العقد الثالث من عمرها متأثرة بجراحها البليغة بعد تعرضها لإصابات متفرقة في أنحاء جسدها نتيجة سقوطها من أعلى الجبل أثناء توجهها في رحلة ترفيهية مع زوجها وأصدقائهما برأس الخيمة.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو أثار جدلا... هل هذا سعودي ربطه أبناؤه في بالون فسقط ميتا في عمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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