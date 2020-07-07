الجنائية الدولية توافق على طلب حكومة الوفاق الليبية بشأن "جرائم ترهونة"

وقالت خارجية الوفاق عبر صفحتها على "فيسبوك" إن "محكمة الجنايات الدولية ترحب بطلب رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، وتوافق على إرسال فريق للتحقيق والتقصي عن جرائم ميلشيات حفتر في ترهونة وجنوب العاصمة طرابلس".
وتابعت أن "المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية، فاتو بنسودا، تتوقع بدء مهمة الفريق في النصف الثاني من يوليو/ تموز، وتؤكد ضرورة التعاون مع السلطات الليبية.
وينفذ الجيش الوطني الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر، منذ أبريل/ نيسان 2019، عملية عسكرية للسيطرة على طرابلس العاصمة، مقر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها برئاسة فائز السراج، والتي تشكلت بموجب الاتفاق السياسي عام 2015.
وشهدت المعارك في ليبيا تطورًا كبيرًا بعدما أعلنت حكومة الوفاق بسط سيطرتها على كامل الحدود الإدارية للعاصمة طرابلس، ومدينة ترهونة، فيما نشرت مواقع تابعة للفصائل المسلحة التابعة لحكومة الوفاق، صورا لما قالت إنها "مقابر جماعية تسببت فيها قوات حفتر قبل مغادرتها المدينة".
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