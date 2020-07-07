وقال راب، في تغريدة على "تويتر" اليوم الثلاثاء، "عقدت مناقشة هامة حول عملية السلام في الشرق الأوسط ودعم بريطانيا مبدأ حل الدولتين والقضايا الإقليمية مع وزير الخارجية المصري سامح شكري".
وأضاف "بريطانيا ستظل متمسكة بتقوية العلاقات مع مصر والوقوف في وجه التحديات التي طرأت بسبب وباء (كوفيد-19)".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير خارجية بريطانيا يؤكد لنظيره المصري تمسك بلاده بحل الدولتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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