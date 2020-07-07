قصف فرنسي يدمر أنفاقا لـ"داعش" تحت الأرض في العراق

© AP Photo /

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، بأن الطيران الفرنسي ضمن التحالف الدولي، ينفذ ضربات جوية استهدفت أنفاق تستخدم من قبل عصابات "داعش" الإرهابية في جزيرة كنعوص، شمالي محافظة صلاح الدين.

وأوضحت الخلية أن الضربات تمت ضمن قاطع عمليات صلاح الدين، وقد أسفرت عن تدمير أنفاق عصابات "داعش" بالكامل.

وتقع جزيرة كنعوص التي تعد من أخطر المواقع لاختباء "داعش" الإرهابي وفلوله، على بعد نحو 40 كيلو مترا شمال قضاء الشرقاط، شمالي محافظة صلاح الدين شمالي العراق.

Advertisements

وأعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الثلاثاء، أن الطيران الحربي العراقي نفذ ضربات جوية دقيقة، دمر خلالها سيارة مفخخة وأنفاقا كان يستخدمها إرهابيو تنظيم "داعش".

وجاء في بيان وزارة الدفاع العراقية على "فيسبوك": "تمكن أبطال طيران الجيش وأثناء تقديم الإسناد لقطعات الجيش ضمن قيادة عمليات صلاح الدين من تدمير عجلة مفخخة كانت متوقفة وتدمير نفق لعصابات "داعش" الإرهابية وأربع مضافات كان يستخدمها الإرهابيون كوكر لهم".

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.