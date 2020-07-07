شكرا لقرائتكم خبر عن دلالات التحول من اللون الأحمر إلى الأخضر في تطبيق «توكلنا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح تطبيق “توكلنا” الطريقة التي يتحول من خلالها الشخص المصاب بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، من اللون الأحمر إلى الأخضر، فيما يخص موعد إشعاره بالنتيجة بعد تماثله للشفاء.

دلالة الألوان

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ويوجد في الشاشة الرئيسية داخل تطبيق توكلنا مجموعة من الألوان التي تشير إلى حالة الشخص كما يلي: “الأخضر مسموح – أو سليم، الأحمر ممنوع أو مصاب بالفيروس، الرمادي تشير إلى وجود مشكلة سواء انقطاع اتصال الإنترنت أو خدمة تحديد الموقع GPS أو عدم منح صلاحية دائمة لمشاركة الموقع”.

متى تتحول حالة المريض؟

وتتحول حالة المصاب من اللون الأحمر إلى اللون الأخضر بعد تعافي المريض، أما إذا كان الشخص مشتبهًا في إصابته، فيجب مرور فترة 14 يومًا ليتحول اللون إلى الأخضر.