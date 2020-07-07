شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. هطول أمطار غزيرة على «فيفاء» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: رصدت مقاطع فيديو، هطول أمطار غزيرة، اليوم، على محافظة فيفاء بمنطقة جازان. وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء، أن تكون السماء غائمة جزئيًا على جنوب وجنوب غرب المملكة تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة.

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