شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: زيادة السعة السريرية للعيادات المركزة 30% خلال 3 أشهر فقط والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
قال المشرف العام للإدارة العامة للطوارئ والكوارث الدكتور جمال العويس: إنه تم زيادة السعة السريرية للعيادات المركزة في جميع مناطق المملكة، موضحاً أن نسبة الزيادة بلغت ٣٠٪ في ٣ أشهر فقط.
وأضاف “العويس” خلال المؤتمر الصحفي المشترك اليوم الثلاثاء ، أنه لو لم يتم زيادة السعة السريرية في الرياض وجدة ومكة لما وجد المصابين العناية الصحية.
ووجه “العويس” رسالة طمأنة للجميع، قائلا: “اطمأنوا .. أنتم في السعودية وتحت قيادة همها الإنسان وصحته”.
وتابع: “مستمرون في رفع الطاقة الاستيعابية في جميع مستشفيات المملكة، مؤكداً أنه تم إجراء أكثر من مليوني فحص مخبري لفيروس كورونا بواقع ٦٠ ألف فحص يومي”.
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