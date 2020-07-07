إيريك يصل الإثنين ولاعبو العين يجرون الفحوص الطبية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي العين عبر موقعه الرسمي عن وصول لاعبه البرازيلي الجديد إيريك دي مينيزيس «19عاماً» الظهير الأيسر لنادي إنترناسيونال الذي تعاقد معه لثلاثة مواسم يوم الاثنين المقبل لإكمال إجراءات قيده في كشوفات النادي ضمن فئة اللاعب «المقيم‬»، كما بدأ نجوم «الزعيم» يوم أمس الاول الأحد إجراء الفحوص الطبية الشاملة بمستشفى برجيل استعداداً للموسم الكروي الجديد، وستتواصل الفحوص حتى الثالث عشر من الشهر الجاري تحت إشراف اللجنة الطبية لشركة كرة القدم برئاسة الدكتور طلال الخزرجي ومتابعة دكتور جوريكا راكيتش، طبيب الفريق الأول.

‬وأعرب أحمد الشامسي مدير فريق العين عن بالغ تقديره لمجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم لتهيئة أفضل الظروف لإكمال الفريق برنامج الفحوص الطبية، مشيداً في الوقت نفسه بالدور المهم الذي ظلت تضطلع به اللجنة الطبية بالشركة من خلال التنسيق المباشر مع الجهاز الطبي للفريق واعتماد أعلى المعايير الدولية المرتبطة بالإجراءات الصحية والوقائية، للمحافظة على سلامة وصحة الجميع، مشيراً الى خضوع جميع أعضاء الفريق إلى فحص «كوفيد 19» قبل بداية التدريبات، على أن يستمر هذا الفحص على نحو أسبوعي.

وذكر الشامسي أن نادي العين أكمل كافة الترتيبات الخاصة باستقبال تدريبات الفريق الأول يوم 15 الحالي باستاد خليفة بن زايد وفقاً للبروتوكول الصحي المعتمد.

وأشار الدكتور جوريكا راكيتش طبيب الفريق إلى أن الفحوص الطبية التي يخضع لها نجوم العين قبل انطلاقة كل موسم، ضرورية خصوصاً بعد فترة التوقف للاطمئنان على كفاءة وظائف الجسم بصورة عامة وعلى وجه الخصوص القلب والأوعية الدموية. وأضاف: المؤكد أن الفحوص الطبية التي تسبق المعسكر تعتبر إجراء مهماً تلتزم به كافة الأندية، والوضع في العام الحالي اختلف كثيراً عن الماضي، إذ تم اعتماد أفضل الأساليب للالتزام بالإجراءات الوقائية والتباعد الجسدي.