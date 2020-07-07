الجزيرة يبدأ إعداده للموسم الجديد السبت

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجزيرة، يوم السبت المقبل، تجمعه الأول استعداداً للموسم الرياضي الجديد 2020-2021، وستكون البداية بإجراء الفحوص والقياسات الطبية، قبل الانخراط في تنفيذ برنامج المعسكر التحضيري الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة المدرب الهولندي مارسيل كايزر.

وأكد حسين سهيل مدير الفريق لــ «الخليج الرياضي»، اكتمال الاستعدادات لاستقبال مدير وأعضاء الجهاز الفني واللاعبين الأجانب بما فيهم المقيمون الذين سيصلون الدولة خلال يومين.

وأشار سهيل الى عدم إقامة معسكر خارجي للفريق هذه المرة، بسبب الظروف الراهنة والإجراءات الاحترازية للتعامل مع جائحة كورونا، لافتاً إلى أن الجهاز الإداري اجتمع مع المدرب كايزر عن بعد، من اجل مناقشة الأمر ونسبة لضيق الوقت وصعوبة السفر سيكون المعسكر داخل الدولة.

وفي ما يتعلق بملف الإضافات الجديدة خاصة اللاعبين الأجانب، بعد ذهاب البرازيلي كينو وانتهاء عقد المغربي مراد باتنا، كشف مدير فريق الجزيرة، أن اللجنة الفنية التي تتكون من عدد من أعضاء مجلس إدارة النادي وبالإضافة للدنماركي مادس دافيدسون المدير الرياضي ومدرب الفريق مارسيل كايزر تعمل على إدارة الملف بتفحص ودقة شديدة لإكمال عمليات الاختيارات الجديدة، لافتاً إلى أن الرؤية ستتضح بصورة أكثر بعد اكتمال وصول أعضاء الجهاز الفني والمدير الرياضي الجديد، منوهاً في الوقت نفسه بأن ارتباط بعض الأسماء بصفقات عقدها النادي مجرد اجتهادات وأغلبها لا صحة لها ومجرد شائعات.

وفي ما يتعلق بانتهاء إعارة المهاجم الشاب فيصل المطروشي، مع خورفكان الذي استعاره من الجزيرة حتى نهاية الموسم الفائت، قال سهيل ان كل الخيارات ستظل مفتوحة إذا أراد النادي تمديد الإعارة لأن الغرض منها إعطاء هذا اللاعب الواعد فرصة دقائق أكثر من اللعب في المباريات.