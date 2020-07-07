1.8 مليار درهم فائض الميزانية الاتحادية خلال الربع الأول



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بلغ فائض الميزانية للجهات الاتحادية في الدولة نحو 1.8 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2020، وذلك بحسب تقرير الأداء المالي عن تنفيذ الموازنة العامة الصادر عن وزارة المالية.

وأظهر التقرير ذاته أن قيمة الإيرادات الفعلية للوزارات الاتحادية بلغت نحو 13.24 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2020 بنسبة تنفيذ وصلت إلى 21.5% تقريباً من إجمالي الموازنة الفعلية البالغة 61.355 مليار درهم، في حين وصلت قيمة المصروفات إلى 11.447 مليار درهم وبنسبة تنفيذ وصلت إلى 18.6%.

ووفقاً للتقرير فقد بلغت قيمة إيرادات وزارة المالية خلال الربع الأول من العام الجاري 8.492 مليار درهم تشكل ما نسبته نحو 64.1 % من إجمالي إيرادات الوزارات الاتحادية. فيما بلغت قيمة إيرادات وزارة الداخلية 228 مليون درهم تقريباً، ونحو 1.6 مليار درهم لوزارة الموارد البشرية، والتوطين، و180 مليون درهم لوزارة الصحة ووقاية المجتمع، وتوزعت بقية الإيرادات على الوزرات الأخرى.

وأظهر تقرير الأداء المالي عن تنفيذ الموازنة العامة للجهات الاتحادية للربع الأول من السنة المالية 2020، الصادر عن وزارة المالية، أن مصروفات وزارة الداخلية بلغت 1.77 مليار درهم، في حين وصلت في وزارة التربية والتعليم إلى 1.37 مليار درهم، وبلغت مصروفات بند نفقات اتحادية أخرى نحو 4.636 مليار درهم، ونحو 787 مليون درهم لوزارة تنمية المجتمع، و180 مليون درهم لوزارة تطوير البنية التحتية. (وام)