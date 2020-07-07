استثمارات الإماراتيين في وول ستريت.. أين تتركز؟

كشف ساكسو بنك، عن دور المستثمرين الإماراتيين في دعم انتعاش شركات التقنية الأمريكية خلال الربع الثاني من العام. وتصدّرت مايكروسوفت قائمة الأسهم الأكثر تداولاً في الإمارات بين شهري إبريل ويونيو، تليها أبل ثم تيسلا وأمازون وفيسبوك.

وبعد التصحيح الكبير الذي شهدته السوق في مارس، عزّز المستثمرون تداولاتهم خلال الربع الثاني بشكلٍ ملحوظ، ما دفع السوق للعودة إلى مستوياتها السابقة لأزمة كوفيد-19، واختتم مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أفضل أداء ربع سنوي له منذ عام 1998. وينعكس هذا التوجّه في الأسهم الخمسة الأكثر تداولاً بين عملاء ساكسو بنك.

وقال بيتر جارنري، رئيس وحدة استراتيجية الأسهم: شهد الربع الثاني من عام 2020 إعادة انتعاش الاقتصادات على منصة جديدة من رأسمالية الدولة، التي تموّلها سياسات نقدية داعمة جمعت المؤسسات المالية والنقدية في إطار إدارة الأزمات. وساهمت خطوات التحفيز الشاملة لمواجهة أكبر انكماش اقتصادي منذ ثلاثينات القرن العشرين، في تعزيز التكهنات والنزعة للمخاطرة على نطاق واسع لم نشهده منذ عام 2000، وربما منذ عشرينات القرن الماضي.