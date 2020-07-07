سلم بارتفاع 55 متراً لمكافحة حرائق المباني المرتفعة

أكد اللواء الدكتور محمد المرزوقي قائد عام الدفاع المدني في وزارة الداخلية أنه وفق التوجيهات الحثيثة والمتابعة الدؤوبة للفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية باتخاذ جميع الإجراءات الوقائية في السعي لحماية الأرواح والممتلكات، أن الدفاع المدني في دولة الإمارات على أعلى مستوى من الجاهزية والاستعداد لمواجهة الحوادث والأزمات والكوارث، مع حرصه الدائم على التوظيف الأمثل للتقنيات الحديثة وتدريب القوى البشرية.

وأشار إلى أنه لتحقيق رؤية وزارة الداخلية، بأن تكون دولة الإمارات من أفضل دول العالم في تحقيق الأمان والسلامة في خطتها الاستراتيجية 2017 - 2021، كان لزاماً على الدفاع المدني، أن يكون على أعلى مستوى من الجاهزية والاستعداد لمواجهة الحوادث والأزمات والكوارث، من خلال اقتناء أحدث الآليات والمعدات من أفضل المصانع العالمية، والعمل على تطوير مواصفاتها بشكل دائم ومستمر لرفع مستوى جاهزيتها، حيث تم توفير سلم بارتفاع 55 متراً يسهم بشكل كبير في مكافحة حرائق المباني المرتفعة والشقق السكنية وفي عمليات الإنقاذ، وتوفير سيارات «يوني موك» للإطفاء والإنقاذ والتي تمكن رجال الدفاع المدني من الوصول إلى المناطق الجبلية والصحراوية الوعرة بسهولة ويسر لمواصلة عمليات الإطفاء والإنقاذ بسرعة فائقة.

وأكد وجود خطط لتوفير وتطوير الطائرات من دون طيار «درونز» للإسهام في إطفاء الحرائق في الأماكن المرتفعة، مشيرا إلى وجود «روبوتات» إطفاء توفر السلامة للإطفائيين تعمل في مواقع اشتعال النيران، وتقوم بضخ كميات كبيرة من الماء والفوم للسيطرة على الحريق وضمان سلامة الإطفائيين، كما توجد حافلات حديثة للضباط المشرفين، حافلة لقيادة الحدث ميدانيا عند الحريق وللتعامل مع الأزمات والكوارث، وحافلة تستخدم كاستراحة للإطفائيين لتوفير الراحة لهم من جراء العمل الميداني المتواصل في الحوادث.

وأوضح أنه تم تزويد الإطفائيين بجميع معدات الحماية الشخصية مثل البذات والخوذ وأجهزة التنفس والتي تمكنهم من أداء مهماتهم على أكمل وجه في مواقع الحوادث وفق معايير الأمان والسلامة العالمية، كما تم توفير آلية تدريب الإطفائيين المتنقلة الجديدة التي تعتبر أكاديمية تدريب مصغرة ومتنقلة، وهي الأولى من نوعها في المنطقة، حيث يمكن من خلالها إجراء التدريب للإطفائيين في أي مكان، وذلك لسهولة تنقلها واحتوائها على أنظمة أمان وتحكم عالية الجودة، إلى جانب توفير عدد كبير من سيارات الإطفاء ومقدمات الحوادث في جميع مراكز الدفاع المدني بالدولة.