بروتين بالكبد يضاعف الزهايمر



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مصطفى الزعبي

كشف بحث جديد من جامعة كارولينا الجنوبية، عن كيفية تأثير مرض الكبد الدهني على الحالات العصبية المرتبطة بمرض «الزهايمر». وتصف الدراسة كيف يمكن لبروتين معين ينتج في الكبد أن ينتقل إلى الدماغ ويؤدي إلى مضاعفة مرض الزهايمر.

ركز البحث الجديد على بروتين يسمى «إل سي إن 2»، إذ تبين أنه يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالمرض.

وأثبتت التجارب التي أجريت على الفئران، أن المستويات العالية من هذا البروتين الموجودة في مجرى الدم تنشط عدداً من العمليات المؤدية إلى التهاب الدماغ، بالإضافة إلى ضعف في الحاجز الدموي الدماغي.

وقال سوراب شاترجي، مشارك في الدراسة: يمكن للعلماء استخدام هذه النتائج لتعزيز المعرفة بمضاعفات الالتهاب العصبي المؤدي لمرض«الزهايمر» وتطوير العلاجات المناسبة.

وأشارت الجامعة في الدراسة إلى أن 10 % من الأمريكيين يعانون مرض الزهايمر، لذا فإن هذه الآلية المكتشفة حديثاً التي تربط أمراض الكبد بالالتهاب العصبي تسلط الضوء على عامل خطر رئيسي لمرض «التنكس العصبي».